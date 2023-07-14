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20:19, 14 июля 2023Бывший СССР

Польского врача обвинили в попытке незаконно вывезти анализ Саакашвили

Минюст Грузии обвинил польского врача в попытке незаконного вывоза анализа Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Минюст Грузии обвинил одного из польских врачей, занимающихся здоровьем бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в попытке незаконного вывоза его анализа. Об этом сообщил руководитель министерства Рати Брегадзе, передает «Sputnik Грузия».

По словам министра, медик завернул в бумагу образец анализа, взятого у Саакашвили, спрятал его в обуви и попытался тайно вынести с территории частной тбилисской клиники «Вивамед». Ведомство также опубликовало видеозапись инцидента.

Брегадзе обратился к МИД Грузии с просьбой поинтересоваться официальной позицией Варшавы по поводу случившегося.

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19 мая 2023

Ранее депутаты Верховной Рады Украины приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили с учетом его тяжелого физического состояния. Кроме того, украинские депутаты обратились к парламентам европейских стран с просьбой утвердить решения об освобождении бывшего грузинского лидера.

Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года — в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В мае 2022-го из-за ухудшения состояния здоровья экс-президент был доставлен в частную клинику в Тбилиси, где находится по сей день.

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