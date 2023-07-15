Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 15 июля 2023Мир

Захарова назвала цель украинской провокации с беспилотником

Представитель МИД РФ Захарова назвала атаку БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом Киева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Атака украинского беспилотника на Курскую атомную электростанцию (АЭС) является примером ядерного шантажа Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приводятся в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма», — сказала дипломат, добавив, что подобные диверсии могут «привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе».

Захарова указала, что российский МИД призывает «руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева».

В ночь на пятницу, 14 июля, украинские дроны также пытались атаковать военный аэродром Балтимор близ Воронежа. После того как их сбили системы противовоздушной обороны, обломки устройств упали, в частности, в Воронежское водохранилище.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова предупредила о возможной ядерной катастрофе после атак на АЭС России

    В Кремле ответили на желание африканской миссии по Украине встретиться с Путиным

    Российская легкоатлетка рассказала о предложении выступать за Сирию

    В Госдуме заявили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии в вопросе Крыма

    Российский пехотинец притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ

    Стало известно о состоянии находящегося в больнице Николая Дроздова

    Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на двух направлениях

    Захарова назвала цель украинской провокации с беспилотником

    Следствие попросило арестовать админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

    В Германии заявили о снизившихся ожиданиях Зеленского от контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости