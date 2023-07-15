Захарова назвала цель украинской провокации с беспилотником
Атака украинского беспилотника на Курскую атомную электростанцию (АЭС) является примером ядерного шантажа Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приводятся в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма», — сказала дипломат, добавив, что подобные диверсии могут «привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе».
Захарова указала, что российский МИД призывает «руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева».
В ночь на пятницу, 14 июля, украинские дроны также пытались атаковать военный аэродром Балтимор близ Воронежа. После того как их сбили системы противовоздушной обороны, обломки устройств упали, в частности, в Воронежское водохранилище.