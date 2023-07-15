Захарова назвала цель украинской провокации с беспилотником

Представитель МИД РФ Захарова назвала атаку БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом Киева

Атака украинского беспилотника на Курскую атомную электростанцию (АЭС) является примером ядерного шантажа Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Слова дипломата приводятся в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма», — сказала дипломат, добавив, что подобные диверсии могут «привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе».

Захарова указала, что российский МИД призывает «руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева».

В ночь на пятницу, 14 июля, украинские дроны также пытались атаковать военный аэродром Балтимор близ Воронежа. После того как их сбили системы противовоздушной обороны, обломки устройств упали, в частности, в Воронежское водохранилище.