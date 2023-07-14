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08:36, 14 июля 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать военный аэродром под Воронежем дронами

Shot: под Воронежем дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный аэродром «Балтимор»

Кадр: Telegram-канал SHOT

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбили близ Воронежа, пытались атаковать военный аэродром «Балтимор». Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации авторов канала, дроны шли на высоте 100 метров и летели друг за другом. После того, как их сбили системы противовоздушной обороны (ПВО), обломки устройств упали, в частности, в Воронежское водохранилище. Тип уничтоженных дронов пока неизвестен.

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    Анастасия Шейкина
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