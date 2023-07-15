Американская нефтесервисная компания объявила о прекращении поставок в Россию

Американская нефтесервисная SLB компания объявила о прекращении поставок в Россию

Американская нефтесервисная SLB (прежнее название — Schlumberger) компания объявила о прекращении поставок в Россию, об этом сообщается на ее сайте.

«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с марта 2022 года компания предприняла добровольные меры по сокращению своей деятельности в России и объявила о прекращении инвестиций.

В мае SLB, которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций. Фирма объяснила решение тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций.