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00:39, 15 июля 2023Экономика

Американская нефтесервисная компания объявила о прекращении поставок в Россию

Американская нефтесервисная SLB компания объявила о прекращении поставок в Россию

Фото: Pixabay

Американская нефтесервисная SLB (прежнее название — Schlumberger) компания объявила о прекращении поставок в Россию, об этом сообщается на ее сайте.

«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с марта 2022 года компания предприняла добровольные меры по сокращению своей деятельности в России и объявила о прекращении инвестиций.

В мае SLB, которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций. Фирма объяснила решение тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций.

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    Марина Совина
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