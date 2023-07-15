Ксения Собчак задумалась об усилении мер безопасности из-за попытки покушения

Журналистка Ксения Собчак допустила усиление мер безопасности после попытки покушения

Журналистка Ксения Собчак задумалась об усилении мер безопасности после сообщений о подготовке покушения на нее. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Собчак, она уже обсудила этот вопрос со своей службой безопасности. «Наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры», — поделилась она. Журналистка подчеркнула, что очень серьезно отнеслась к информации о планирующемся нападении.

Ранее Собчак поблагодарила правоохранителей за предотвращение попытки покушения на нее. Она также заявила, что «любой террор — зло, без всяких "но"».

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Отмечается, что подготовкой нападения занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины.