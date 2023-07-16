Стало известно об ударе артиллерии по живой силе ВСУ на запорожском направлении

РИА: артиллерия РФ нанесла удар по живой силе ВСУ на запорожском направлении у Васильевки

Российская артиллерия нанесла удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обстрел велся по району населенного пункта Васильевка. «Наш расчет совершил огневой налет на позиции противника. По данным разведки, поражено скопление живой силы противника», — сообщил командир подразделения артиллеристов.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российскими войсками были поражены 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В военном ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

15 июля военный корреспондент Василий Ткач указал на невозможность ключевого этапа наступления украинской армии — форсирования Днепра. Он пояснил, что это не не получится сделать из-за эффективной работы российской артиллерии и реактивных систем залпового огня.