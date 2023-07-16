Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал зиму 2024 года фатальным для Запада козырем Путина

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что козырем в рукаве президента России Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года, которая может вызвать серьезную рецессию на Западе. Своим мнением он поделился в статье для The Daily Reckoning.

Рикардс напомнил, что минувшая зима в Европе была необычайно мягкой, однако Евросоюз все равно с трудом справился с поставками энергоносителей. «В следующем году погода может быть не такой благоприятной. Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа», — отметил он.

Экс-советник ЦРУ также указал, что антироссийские санкции дали обратный эффект и нанесли больше вреда экономике самих Соединенных Штатов, чем РФ. По мнению Рикардса, сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, так как пошел на поводу у Запада и не последовал совету российского лидера Владимира Путина.