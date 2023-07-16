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20:08, 16 июля 2023Россия

Установлена личность матери брошенного в Москве годовалого ребенка

Установлена личность матери брошенного на Сельскохозяйственной улице в Москве младенца

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлена личность матери брошенного в Москве годовалого ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

24-летняя женщина и мальчик проживают в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице. По словам женщины, она находилась с младенцем в квартире. В определенный момент она уснула, оставив сына без присмотра. В результате ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа.

Проходившая мимо дома гражданка услышала плач ребенка и вызвала экстренные службы. Младенец без видимых телесных повреждений был передан для осмотра медикам.

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    Сергей Равин
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