Установлена личность матери брошенного на Сельскохозяйственной улице в Москве младенца

Установлена личность матери брошенного в Москве годовалого ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

24-летняя женщина и мальчик проживают в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице. По словам женщины, она находилась с младенцем в квартире. В определенный момент она уснула, оставив сына без присмотра. В результате ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа.

Проходившая мимо дома гражданка услышала плач ребенка и вызвала экстренные службы. Младенец без видимых телесных повреждений был передан для осмотра медикам.

