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12:08, 16 июля 2023Бывший СССР

Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области

Балицкий заявил о напряженной обстановке на линии фронта в Запорожской области

Фото: Reuters

Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной. Об этом 16 июля заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«За последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять наши позиции. Основные направления обстрелов — Пологи, Токмак, Васильевка», — сообщил он.

Балицкий отметил, что оперативная обстановка на пологовско-ореховском направлении остается без изменений — в этой области Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий. Он добавил, что российские военнослужащие на каменском направлении получили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2», предназначенные для поражения бронированных целей и военных объектов.

15 июля Балицкий заявил, что ВСУ стянули пехоту к так называемой серой зоне контрудара, где стоят подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова. По его утверждению, украинские военные попытались провести разведку на севере села Дорожнянки, но по ним открыли огонь из минометов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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