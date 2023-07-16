В пробке у Крымского моста скопилось около 400 машин

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани в ночь с 15 на 16 июля увеличилось до 370. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что время ожидания при таком скоплении автомобилей составляет более часа. При этом со стороны Керчи, по данным Telegram-канала, затруднений движения нет.

13 июля сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находится более 600 автомобилей. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков.