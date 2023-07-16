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13:35, 16 июля 2023Ценности

Белье бренда Ким Кардашьян спасло девушку от четырех выстрелов

Белье бренда Ким Кардашьян спасло тиктокершу @honeygxd от четырех выстрелов

Фото: The Bold Bureau / Shutterstock / Fotodom

Белье бренда Skims американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян спасло блогершу с ником @honeygxd от четырех выстрелов. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном в TikTok.

«Ким Кардашьян спасла мою жизнь», — заявила тиктокерша. Она рассказала, что надела под платье утягивающее белье Skims, которое так сжимало ее тело, что смогло остановить кровотечение после того, как неизвестные четыре раза выстрелили в нее. «Судьба это или Иисус, но я называю это Ким», — отметила девушка и поблагодарила Кардашьян.

В комментариях пользователи удивились тому, как девушка спокойно рассказывает о том, что в нее стреляли. «С каких пор это нормально, что в человека попадает четыре пули?» — написал один из комментаторов. Многие также отметили, что за такой положительный отзыв бренду стоит прислать автору ролика еще один комплект белья. Другие также написали, что впервые задумались о такой неожиданной пользе утягивающей одежды.

В апреле аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные бренды в мире в первом квартале 2023 года. Выяснилось, что наиболее востребованными марками оказались Prada и Miu Miu, при этом третью строчку рейтинга занял французский ретейлер Moncler. Впервые в рейтинге также отметился бренд Skims, который принадлежит предпринимательнице Ким Кардашьян.

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    Олег Давыдов
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