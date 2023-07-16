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12:48, 16 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в украинских Сумах

В Сумах на севере Украины прогремели взрывы

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую национальную телерадиокомпанию «Общественное».

Как стало известно, около 11:05 по московскому времени в Сумах прозвучало два взрыва. Это произошло на фоне объявленной в городе воздушной тревоги.

Другие подробности не приводятся.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взрыве в здании Службы безопасности в Сумах. В результате произошедшего были погибшие и раненые.

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    Варвара Кошечкина
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