Экс-президент Чехии заявил о провоцировании России на проведение спецоперации

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил о провоцировании России на проведение спецоперации

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, находившийся на посту главы государства в 2003-2013 годах, заявил о провоцировании России на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает портал Forum24.cz.

Клаус заявил, что разделяет мнение американского профессора Джона Миршаймера о том, что Москва была вынуждена проводить СВО на Украине.

«Я читал статью одного из главных американских неореалистических комментаторов, профессора Джона Миршаймера из Чикагского университета, который над этим глубоко размышлял и не видит возможностей для перемен. Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен по поводу их проведения», — сказал Клаус.

Бывший лидер Чехии согласился с Миршаймером в том, что происходившие до начала спецоперации события на Украине были огромной угрозой для безопасности России. «Этот взгляд в западных странах разделяет меньшинство, но меньшинство очень рациональных людей. Я разделяю это мнение», — отметил экс-президент Чехии.

Ранее Клаус осудил проявления русофобии в Европе на фоне СВО на Украине и назвал их возможным признаком двойных стандартов. По мнению Клауса, «любовь и ненависть» не являются помощниками в урегулировании конфликта на Украине. Необходимо опираться на разум и холодный прагматизм, отметил он.

