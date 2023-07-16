Саммит в Вильнюсе выявил проблемы в отношениях Байдена и Зеленского

The Hill: саммит НАТО в Вильнюсе выявил трещины в отношениях Байдена и Зеленского

Прошедший в Вильнюсе саммит НАТО продемонстрировал, что в отношениях президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского есть проблемы, пишет The Hill.

В публикации отмечается, что Зеленскому не понравилось, что Байден не торопится ускорить прием Украины в Североатлантический альянса.

Глава Белого дома, в свою очередь, проявил недовольство в связи с поведением Зеленского. Отмечается, что комментарии Байдена о неготовности Киева присоединиться к блоку были одними из самых четких заявлений по данному вопросу, которые поддержали другие участники альянса «к большому раздражению Зеленского».

Ранее Байден заявил, что Зеленский понимает, что вопрос о вступлении страны в НАТО не имеет значения при наличии гарантий безопасности со стороны западных союзников. Политик подчеркнул, что членство Украины в альянсе невозможно, пока на ее территории идут боевые действия.