Киев захотел выгнать сотни тысяч россиян из Крыма в случае захвата полуострова

Newsweek: представитель Зеленского заявила о планах выгнать из Крыма до 800 тысяч россиян

Официальный Киев хочет после захвата Крыма принудительно выдворить от 500 до 800 тысяч россиян, которые въехали на полуостров после его присоединения к России. Об этом в беседе с Newsweek рассказала представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

Помимо этого, украинские власти планируют пополнить «черный список» именами около десяти тысяч соотечественников, которые сотрудничали с Россией.

«Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Может быть, 10 000», — объявила представитель Зеленского по Крыму.

Ранее Тамила Ташева заявила, что после присоединения Крыма к Украине полуостров хотят засадить медицинской марихуаной. По ее словам, выращивание в регионе каннабиса является частью стратегии по экономическому восстановлению Крыма.