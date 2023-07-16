Подсчитан ущерб Украины в случае разрыва зерновой сделки

РИА Новости: при разрыве зерновой сделки Киев может терять 500 миллионов долларов в месяц

Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов. Таким образом, в случае разрыва соглашения страна будет терять до 500 миллионов долларов ежемесячно, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.

Как следует из расчетов агентства, в период с августа 2022 по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна на общую сумму 9,8 миллиарда долларов. При этом основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы она превышала 80 процентов.

В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 миллиарда долларов за все время действия сделки. В результате в случае непродления договора прямые ежемесячные потери Украины могут составить до 500 миллионов долларов в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только при условии выполнения западными странами требований Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы.

