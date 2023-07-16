Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:32, 16 июля 2023Бывший СССР

Подсчитан ущерб Украины в случае разрыва зерновой сделки

РИА Новости: при разрыве зерновой сделки Киев может терять 500 миллионов долларов в месяц

Фото: Reuters

Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов. Таким образом, в случае разрыва соглашения страна будет терять до 500 миллионов долларов ежемесячно, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.

Как следует из расчетов агентства, в период с августа 2022 по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 миллиона тонн зерна на общую сумму 9,8 миллиарда долларов. При этом основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78 процентов, а в последние месяцы она превышала 80 процентов.

В денежном выражении экспорт зерна через порты составил 7,7 миллиарда долларов за все время действия сделки. В результате в случае непродления договора прямые ежемесячные потери Украины могут составить до 500 миллионов долларов в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только при условии выполнения западными странами требований Москвы, которые были оговорены при подписании черноморской инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил об атаке украинских девяти БПЛА. В городе приостановили движение катеров и паромов

    Около 1000 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

    Турция опровергла запрет на выдачу ВНЖ во всем Стамбуле для иностранцев

    Подсчитан ущерб Украины в случае разрыва зерновой сделки

    Украине предрекли уничтожение из-за предательства со стороны НАТО

    Стало известно о еще одном сбитом беспилотнике над Севастополем

    В Севастополе из-за атаки беспилотников остановили движение катеров и паромов

    Кандидату в президенты США придется сократить персонал из-за нехватки средств

    Создан выявляющий нарушения мозга за секунды инструмент

    В США назвали фатальный для Запада козырь в рукаве Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости