США выкупят у Тайваня списанные ракеты HAWK для отправки на Украину

China Times: США выкупят у Тайваня списанные ЗРК HAWK для отправки на Украину

США планируют выкупить на Тайване снятые с вооружения американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности MIM-23 I-HAWK и ракеты к ним для передачи техники Украине. Об этом сообщает издание China Times.

«США планируют выкупить списанные ракеты HAWK, которые они ранее продали Тайваню, и перенаправить их Украине», — написано в статье.

Как пишут журналисты, соглашение об этом было достигнуто Штатами с тайваньской стороной еще в прошлом году. ЗРК HAWK в свое время были переданы по программе американской военной помощи и состояли на вооружении на Тайване с 1960 года, но были окончательно сняты с вооружения в конце июня 2023 года.

Уточняется, что все тайваньские зенитные ракетные комплексы к моменту снятия с вооружения были доработаны до уровня PIP Phase III. Обозреватели указали, что Тайвань имеет «несколько сот» ракет этого комплекса.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы. По его мнению, Штаты превращают остров в «пороховую бочку».

В конце июня Пентагон проинформировал, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и специального оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.