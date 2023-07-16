В Польше назвали саммит НАТО уроком для Зеленского

Rzeczpospolita: саммит НАТО в Вильнюсе стал уроком политического реализма для Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому преподали урок политического реализма на саммите НАТО в Вильнюсе, продемонстрировав ему незаинтересованность Запада в членстве республики в альянсе. Такое мнение выразил обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

По его словам, украинский лидер получил по носу от американского коллеги Джо Байдена, когда тот заявил о нежелании НАТО принимать в альянс страну, на территории которой идет конфликт. Журналист подчеркнул, что на саммите не была принята декларация о приглашении Киева в НАТО, хотя это и было главным требованием украинской стороны. Такой итог мероприятия, отметил он, можно считать проигрышем Зеленского.