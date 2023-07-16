Лавров рассказал о роли нового российского генконсульства в Пхукете

Глава МИД Лавров рассказал о важности нового генконсульства России в Пхукете

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с активом российских соотечественников в Таиланде подчеркнул значение нового генконсульства России. Оно официально было открыто 15 июля в Пхукете для оказания помощи россиянам, передает РИА Новости.

«Очень радостно, что Таиланд — одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что в жизни бывают ситуации, когда «приходится выручать людей из того или иного непростого положения». Для этого и было открыто генконсульство, которое «населено квалифицированными российскими дипломатами», рассказал глава МИД России.

«Официальное открытие генерального консульства в Пхукете дает россиянам возможность получить в южной части Таиланда квалифицированную защиту их прав», — также заявила председатель координационного совета российских соотечественников Азиатского региона Ирина Новикова.

Ранее Лавров обсудил с таиландским коллегой Доном Праматвинаем возможность использования карт российской платежной системы «Мир» на территории Таиланда. По мнению министра, принятие соответствующего решения придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока.

Также дипломат назвал Таиланд одним из излюбленных мест отдыха россиян и добавил, что открытие генконсульства является важным, но не последним шагом по расширению российского присутствия в Юго-Восточной Азии.