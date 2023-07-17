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08:00, 17 июля 2023Ценности

Мужские трусы стали трендом у женщин в 2023 году

Мужские трусы-боксеры стали трендом у знаменитостей в 2023 году

Фото: Olga Khalikova / Shutterstock / Fotodom

Трусы-боксеры стали популярны у женщин в 2023 году. Соответствующий материал размещен на сайте издания Daily Star.

По информации издания, знаменитости и инфлюэнсеры принялись массово появляться на публике в упомянутых мужских трусах, используя их в качестве шортов. Среди звезд, последовавших данному тренду, оказались, например, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

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Среди прочего модели шорт, имитирующих трусы-боксеры, представили участницы дефиле люксового бренда Miu Miu на прошедшей Неделе моды.

Ранее в июле традиционно женская вещь стала трендом у мужчин. Речь идет о кроп-топах. Операционный менеджер Дэвид Мендоза рассказал, что начал носить укороченные майки около двух лет назад.

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    Майя Пономаренко
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