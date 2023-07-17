Швеция проспонсирует вступление Украины в ЕС

Швеция выделит Киеву около 590 миллионов долларов на проведение реформ для вступления в ЕС

Швеция проспонсирует вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и выделит Киеву около 590 миллионов долларов на проведение реформ. Об этом сообщает Reuters.

Финансовая поддержка выделена Украине в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи, а также направлена Киеву для восстановления страны.

Ранее Евросоюз решил с 2024 года ужесточить условия предоставления финансовой помощи Киеву. Речь идет о финансовой помощи на следующие четыре года, которая должна составить 50 миллиардов евро. Из них 33 миллиарда Украина получит в виде кредитов, а не безвозмездно. При этом, если сравнивать с цифрами за 2023 год, в пересчете на год объемы помощи сократятся в полтора раза.

