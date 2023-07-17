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20:53, 18 июля 2023Культура

Фестиваль «Архстояние» объявил полную программу

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» объявил полную программу

Фото: «Лента.Ру»

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» объявил полную программу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году частью события впервые станет программа институциональных кэмпов — самые заметные частные и государственные институции со всей страны представят свои проекты, став соавторами «Архстояния». Также в рамках кэмпов можно будет познакомиться с работами как молодых художников, так и талантливых студентов российских художественных вузов. Гостей кэмпов ждут квест в поисках произведений искусства, перформанс о путешествии черного петуха по лесу, «сеновал» с видеоиграми, сад растений-интродуцентов и многое другое.

Музыкальная часть будет представлена на семи сценах, вписанных в ландшафт. Выступят такие коллективы, как Shortparis, Pompeya, polnalyubvi, Эдi, Foresteppe, X.Y.R., ПОКЛАД, Ankobo + Kaboo и Vozhd. Премьера этого года — масштабный звуковой перформанс «Пиродрама» от композитора Владимира Горлинского, написанного специально для «Николы-Ленивца». Помимо этого — мифический спектакль-«бродилка» от театра «Пух и Прах», созданный Этель Иошпа, Анастасией Смирницкой и Сергеем Быстровом под музыку Петра Айду и Антона Светличного, перформанс от Ульяны Подкорытовой и лекторий.

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На «Архстоянии» в 2023 году также будут представлены новые арт-объекты. Архитектор Алексей Козырь покажет «Капсулу предсказаний», а Ирина Корина и Илья Вознесенский — «Павильон заблуждений». Премьерными арт-домами в этом году будут «Проект Катарсис» от АБ Katarsis и «Воздухопровод» авторства арт-группы «Алыча».

Отдельно отмечается инсталляция «Павильон предсказаний» от Антона Кочуркина, Яна Калнберзина, Джина Колесникова, Моники Норс. «Зайдя внутрь невесомого облака, вы сможете выбрать тот или иной сценарий будущего — флюидная симуляция будет меняться в зависимости от вашего выбора, а технологии придадут ей объем. Можно будет прояснить будущее и для себя самого — в камерном пространстве на одного человека вы получите личное предсказание», — говорится в пресс-релизе объекта.

Фестиваль «Архстояние», посвященный в этом году теме «Игра в предсказания», пройдет с 28 по 30 июля 2023 года в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Узнать все подробности и купить билеты можно на официальном сайте.

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    Сергей Равин
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