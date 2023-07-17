Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 17 июля 2023Силовые структуры

Украинский морпех предстанет перед судом за расстрел жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд дело морпеха ВСУ Бензы о расстреле жителей Мариуполя

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бензы, отдавшего приказ о расстреле восьми жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
 
Ему вменяется убийство, покушение по мотивам политической, идеологической ненависти, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года украинский морпех в Мариуполе дал подчиненным Ивану Тарану и Яну Данилову незаконные приказы. В результате они из огнестрельного оружия обстреляли жильцов домов, в результате чего пятеро мужчин и две женщины погибли на месте, одна жительница выжила.

Бенза предстанет перед Верховным судом ДНР, туда направлено его дело для рассмотрения по существу.

Тарана и Данилова уже отдали под суд.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Россиянин стал миллионным туристом на любимом курорте для отдыха миллионеров

    У бывшего сотрудника МВД России захотели изъять 130 миллионов рублей за взятки

    54-летняя Татьяна Буланова раскрыла секрет привлекательности

    Крупнейшая экономика Европы резко сократила выбросы парниковых газов

    Экс-солистка «Серебра» прошла с волком по центру Москвы и попала на видео

    Силовики задержали администратора и редактора Telegram-канала за вымогательство

    Минюст признал нежелательной деятельность «Новой газеты Европа»

    Мурашко призвал взять под жесткий контроль продажу препаратов для аборта

    Названа длина пробок в сторону Крыма из Мелитополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости