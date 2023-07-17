Украинский морпех предстанет перед судом за расстрел жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд дело морпеха ВСУ Бензы о расстреле жителей Мариуполя

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего командира роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бензы, отдавшего приказ о расстреле восьми жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.



Ему вменяется убийство, покушение по мотивам политической, идеологической ненависти, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны.

По версии следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года украинский морпех в Мариуполе дал подчиненным Ивану Тарану и Яну Данилову незаконные приказы. В результате они из огнестрельного оружия обстреляли жильцов домов, в результате чего пятеро мужчин и две женщины погибли на месте, одна жительница выжила.

Бенза предстанет перед Верховным судом ДНР, туда направлено его дело для рассмотрения по существу.

Тарана и Данилова уже отдали под суд.