Житель Крыма обнаружил в море обломки беспилотника

Shot: в Ялте местный житель обнаружил в море обломки беспилотника

В Ялте местный житель обнаружил в море обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, беспилотник сбили российские системы противовоздушной обороны (ПВО). На его фрагментах были найдены следы горения.

По данным авторов поста, обломки нашли в бухте Шелковица возле села Курортное. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые изъяли фрагменты для дальнейшего изучения.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой видны обломки, упавшие на землю после взрыва в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове. На кадрах видно, как один из очевидцев взрыва держит в руках железный предмет, похожий на часть крыла беспилотника. Рядом на асфальте лежит еще один железный обломок.