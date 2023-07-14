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07:31, 14 июля 2023Россия

Упавшие после взрыва в городе-спутнике Курской АЭС обломки сняли на видео

Появились кадры обломков, упавших после взрыва в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове
СюжетВзрывы в Курской области

В сети появилась видеозапись, на которой видны обломки, упавшие на землю после взрыва в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как один из очевидцев взрыва держит в руках железный предмет, похожий на часть крыла беспилотника. Рядом на асфальте лежит другой железный обломок.

О взрыве в Курчатове Курской области стало известно в ночь на пятницу, 14 июля. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила беспилотник. Информации о пострадавших не поступало, официально власти ситуацию пока не комментировали.

В сети также появился момент взрыва в Курчатове. На видеозаписи видна появившаяся световая вспышка, после которой слышен мощный взрыв. Из-за громкого звука у машин начинают срабатывать сирены.

В Курчатове находится Курская атомная электростанция (АЭС) — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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    Анастасия Шейкина
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