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16:48, 17 июля 2023Среда обитания

Перечислены лучшие регионы в борьбе с лесными пожарами

Руководитель Рослесхоза Советников: лучше всего с лесными пожарами борются в Якутии

Фото: Karsten Winegeart / Unsplash

В 2022 году лучше всего среди регионов России с лесными пожарами справились Якутия, Камчатский край, Свердловская область, Республики Карелия и Башкортостан. Лидеров в борьбе с огнем в интервью «Комсомольской правде» перечислил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников.

По словам специалиста, указанным пяти регионам удалось в несколько раз сократить площади, которые охватывал огонь. «Лидерами среди регионов, ликвидировавших лесные пожары в первые сутки, стали Челябинская, Московская, Владимирская и Ленинградская области, а также Карелия», — уточнил Советников.

Во время разговора Советников также рассказал, что в сравнении с 2021 годом площади лесных пожаров в стране сократились в три раза. При этом средняя площадь одного пожара снизилась в 2,2 раза, до 165 гектаров. Оперативность тушения огня поднялась с 76 процентов до 79 процентов.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что некоторые регионы России находятся под угрозой возникновения больших пожаров. К ним отнесли в том числе Магаданскую, Омскую, Новосибирскую и Иркутскую области.

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    Нина Ташевская
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