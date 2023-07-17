Молодо выглядящая 72-летняя блогерша раскрыла простой секрет сияющей кожи

The Sun: 72-летняя блогерша порекомендовала делать массаж сухой щеткой для молодости кожи

72-летняя блогерша по имени Мичико, выглядящая моложе своего возраста, раскрыла простой секрет сохранения молодости кожи. Об этом сообщает The Sun.

Женщина с дочерью по имени Мамина ведет блог, в котором рассказывает, как ухаживает за кожей. В одной из публикаций Мичико заявила, что сияющей кожей она обязана массажу сухой щеткой. «Считается, что этот способ имеет такие преимущества, как отшелушивание и усиление кровообращения, что делает кожу сияющей и заряжает организм энергией», — утверждает Мамина.

Мичико выполняет процедуру каждое утро в течение двух-трех минут. Она порекомендовала начинать массаж с ног и подниматься к груди, а затем проводить щеткой по всему телу.

В комментариях к публикации многие люди выразили свое восхищение моложавой внешностью Мичико. «Подождите, что... 72 года?! Мне придется попробовать этот способ, она так прекрасно и молодо выглядит», — пишет один человек.

Другие пользователи отметили, что уже пользуются сухой щеткой и замечают положительные результаты. «Я делаю массаж уже две недели, и благодаря этому у меня улучшилось кровообращение в ногах. Я в это верю», — утверждает другой подписчик.

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