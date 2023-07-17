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07:07, 17 июля 2023Россия

Многокилометровую пробку на подъезде к Крымскому мосту сняли на видео

Пробка на подъезде к Крымскому мосту после ЧП уменьшилась до трех километров
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Пробка на подъезде к Крымскому мосту, кадрами которой делились очевидцы, сократилась до трех километров после ночного инцидента, из-за которого движение через Керченский пролив было остановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края с ссылкой на администрацию Темрюкского района.

«Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки», — уточнили в оперштабе.

Полицейские информируют водителей о закрытии автомобильного движения по Крымскому мосту на въезде в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте.

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    Александра Синицына
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