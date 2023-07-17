Многокилометровую пробку на подъезде к Крымскому мосту сняли на видео

Пробка на подъезде к Крымскому мосту после ЧП уменьшилась до трех километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту, кадрами которой делились очевидцы, сократилась до трех километров после ночного инцидента, из-за которого движение через Керченский пролив было остановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края с ссылкой на администрацию Темрюкского района.

«Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки», — уточнили в оперштабе.

Полицейские информируют водителей о закрытии автомобильного движения по Крымскому мосту на въезде в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте.