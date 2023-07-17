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15:46, 17 июля 2023Моя страна

В Бурятии станет больше учителей бурятского языка и филологов

В вузах Бурятии начнут готовить больше специалистов по бурятскому языку

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Бурятии станет больше учителей бурятского языка и филологов — их начнут готовить в вузах республики в рамках целевого набора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, в Бурятском государственном университете уже аккредитовано новое направление «Филология» с профилем «Родной язык и литература, переводоведение». Ожидается, что уже в сентябре этого года к обучению приступят дополнительно пять переводчиков.

Как отметил Цыденов, в прошлом году подобный целевой набор уже был опробован в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, где на специальность «Литературное творчество» по профилю «Литературный работник, переводчик художественной литературы» приняли первых пять студентов.

«Всего по целевому набору будут обучаться 25 филологов, после обучения им будет предоставлено рабочее место по приобретенной специальности», — заключил глава республики.

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    Варвара Кошечкина
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