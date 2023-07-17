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10:00, 17 июля 2023Забота о себе

Диетолог назвала способ избавиться от целлюлита

Диетолог Молли Хембри: избавиться от целлюлита помогут спорт и диета

Фото: Frédéric Dupont / Unsplash

Диетолог Молли Хембри подсказала причины появления целлюлита и продукты, которые помогут от него избавиться. Ее мнение приводит издание Eat This, Not That.

По словам специалистки, большинство пищевых добавок, лосьонов и других средств для ухода за кожей, которые обещают уменьшить или вылечить целлюлит, неэффективны. «Эти продукты помогут временно подтянуть внешний слой кожи, но не смогут решить основную проблему», — предупредила Хембри.

Диетолог назвала единственными эффективными способами избавиться от целлюлита спорт и сбалансированную диету. Они помогут уменьшить жировую массу и нарастить мышцы, за счет чего изъяны будут незаметны.

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Для похудения Хембри предложила включить в рацион такие продукты, как черника, чечевица, фасоль, груши, листовая зелень, грибы и авокадо. По ее словам, они богаты клетчаткой, витаминами и полезными веществами, которые помогут улучшить работу кишечника и худеть без ощущения голода. Кроме того, она посоветовала дополнить диету бананами и бататом, в которых содержится много калия, делающего целлюлит менее заметным.

Ранее диетолог Татьяна Елисеева назвала провоцирующие появление целлюлита факторы. По ее словам, в разные периоды жизни с этой проблемой сталкивается почти каждая женщина.

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    Екатерина Улитина
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