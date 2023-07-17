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11:54, 17 июля 2023Экономика

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

ЦБ: мошенники стали выманивать деньги у россиян под видом обучающих онлайн-курсов

Фото: Javier Quesada / Unsplash

Мошенники стали выманивать деньги у россиян, предлагая им пройти обучающие онлайн-курсы на платной основе. Новички попадают в такую пирамиду через людей, которые уже находятся в проекте, однако никакого обучения там не происходит, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Тематика предлагаемых онлайн-курсов может быть любой. Доступ к ним открывают только после оплаты подписки, а для регистрации на ресурсе необходимо получить ссылку от участника проекта. Затем новые участники должны привлекать людей при помощи распространения ссылок, тем самым увеличивая пользовательскую базу, уточнили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть больше денежных средств у россиян с начала этого года. С января граждане лишились в общей сложности 4,5 миллиарда рублей со своих банковских счетов и карт. Этот показатель оказался на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год.

Количество атак стало увеличиваться по нескольким причинам. Одна из ключевых — рост количества пользователей онлайн-банкинга и запуска крупных мошеннических колл-центров за пределами России. Кроме того, мошенники все чаще прибегают к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). В итоге нейросети стали составлять грамотные тексты, заменяя человека при общении с клиентами голосовыми помощниками.

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    Анатолий Акулов
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