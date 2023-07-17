Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года

Климатолог Карнаухов: в Центральной России не ожидается повторения жары 2010 года

Научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в беседе с радио Sputnik сообщил, что жителям Центральной России не стоит опасаться повторения аномальной жары и природных пожаров 2010 года.

По его словам, в нынешнем году в Центральной России прошло достаточное количество дождей.

Климатолог добавил, что некоторые погодные аномалии этого года связаны с явлением Эль-Ниньо. «Это такой процесс в Тихом океане, связанный с перестройкой течений. Он приводит к тому, что разогревается Тихий океан», — пояснил он. По его словам, Эль-Ниньо приводит к повышению температуры воздуха не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также и в европейских странах.

Летом 2010 года Москву накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Подмосковья. Синоптики назвали лето 2010 года самым жарким за последние полвека. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16 раз. Сильнейшая дымовая завеса стояла в городе почти месяц.