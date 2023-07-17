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08:56, 17 июля 2023Россия

В Совфеде прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Сенатор Ковитиди: ЧП на Крымском мосту не повлияет на отдыхающих в регионе

Кадр: Telegram-канал SHOT

Чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля не повлияет на планы отдыхающих в Крыму туристов. Об этом «Ленте.ру» заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, подчеркнув, что правоохранительные органы внимательно изучат причины произошедшего и накажут виновных.

«Необходимо разобраться в том, что произошло, правоохранительные органы это внимательно сделают и накажут виновных. Крымский мост работал и будет работать. Движение поездов по Крымскому мосту с завтрашнего дня будет восстановлено. На планы отдыхающих в Крыму туристов это ЧП никак не повлияет. Смешанное расписание поездов будет нагоняться», — сказала сенатор.

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Ольга Ковитидичлен Совета Федерации от Крыма

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии, которое произошло 17 июля на Крымском мосту возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В оперштабе Краснодарского края с ссылкой на министерство здравоохранения региона заявили, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, на мосту встали автомобили, кареты скорой помощи пытаются проехать к месту происшествия. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.

Вскоре после ЧП было остановлено и железнодорожное движение по Крымскому мосту. Сергей Аксенов пообещал, что его восстановят до 09:00 17 июля.

Возможной причиной чрезвычайного происшествия называют взрывы. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», два взрыва прогремели после 03:00 и 03:20, после чего движение по мосту прекратилось, автомобили стали разворачивать.

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    Кирилл Садовский
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