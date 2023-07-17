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23:47, 17 июля 2023Мир

Россия выступила против приглашения восьми западных стран на заседание СБ ООН

Полянский: Россия выступила против приглашения восьми стран ЕС и НАТО в СБ ООН по Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва выразила несогласие с решением пригласить на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине восемь стран, являющихся членами Евросоюза и НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что британское председательство нарушило сложившуюся практику и единолично решило предоставить возможность выступить восьми странам — членам ЕС и НАТО, их ближайшим союзникам и представителю самого ЕС. Россия выступила против этих действий. Полянский также напомнил, что в заседаниях по Украине по правилу 37 участвуют не более трех стран.

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«Очевидно, что участники, руководствующиеся натовской дисциплиной, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут», — заключил зампред.

Ранее стало известно, что в заседании СБ ООН по Украине примут участие главы британского, польского, украинского и французского МИД. Председательствовать на встрече будет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. От России встречу посетит постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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    Марина Совина
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