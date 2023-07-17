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06:20, 17 июля 2023Мир

Названы участники СБ ООН по Украине

Главы МИД Британии, Франции и Польши примут участие в заседании СБ ООН по Украине

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

В заседании Совета Безопасности ООН по Украине примут участие главы британского, польского, украинского и французского МИД. Об этом ТАСС сообщили источники во всемирной организации.

Уточняется, что председательствовать на заседании будет глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Главы МИД Польши Збигнев Рау, Украины Дмитрий Кулеба, Франции Катрин Колонна выступят с заявлениями. Также отмечается, что представительство других стран на министерском уровне пока не подтверждено — в частности, США (с госсекретарем Энтони Блинкеном).

Ожидается, что Россию представит постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Участники заседания во вторник, 18 июля, также выступят на заседании Генассамблеи ООН по украинскому вопросу.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал Западу сюрприз на предстоящем заседании Совбеза министерского уровня по Украине.

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    Юлия Мискевич
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