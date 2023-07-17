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01:50, 17 июля 2023Мир

В России пообещали Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

Зампостпреда Полянский: Россия подготовила Западу сюрпризы к заседанию СБ ООН по Украине
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал Западу сюрприз на предстоящем заседании Совбеза министерского уровня по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — отметил дипломат.

Полянский напомнил, что 17 июля в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете.

Дипломат подчеркнул, что западные страны планируют подтянуть на мероприятие «тяжелую артиллерию» в виде некоторых министров иностранных дел и превратить заседание в громкое антироссийское шоу.

Ранее Дмитрий Полянский допустил, что Киев может готовить операцию под чужим флагом на Запорожской атомной электростанции. По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву. Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы вернуть расположение западного общества.

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    Марина Совина
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