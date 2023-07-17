В России пообещали Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал Западу сюрприз на предстоящем заседании Совбеза министерского уровня по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — отметил дипломат.
Полянский напомнил, что 17 июля в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете.
Дипломат подчеркнул, что западные страны планируют подтянуть на мероприятие «тяжелую артиллерию» в виде некоторых министров иностранных дел и превратить заседание в громкое антироссийское шоу.
Ранее Дмитрий Полянский допустил, что Киев может готовить операцию под чужим флагом на Запорожской атомной электростанции. По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву. Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы вернуть расположение западного общества.