В России пообещали Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

Зампостпреда Полянский: Россия подготовила Западу сюрпризы к заседанию СБ ООН по Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал Западу сюрприз на предстоящем заседании Совбеза министерского уровня по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — отметил дипломат.

Полянский напомнил, что 17 июля в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в Совете.

Дипломат подчеркнул, что западные страны планируют подтянуть на мероприятие «тяжелую артиллерию» в виде некоторых министров иностранных дел и превратить заседание в громкое антироссийское шоу.

Ранее Дмитрий Полянский допустил, что Киев может готовить операцию под чужим флагом на Запорожской атомной электростанции. По его словам, цель Киева и его западных спонсоров — устроить ядерную провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Москву. Он выразил мнение, что это делается для того, чтобы вернуть расположение западного общества.