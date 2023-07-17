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11:11, 17 июля 2023Россия

Появились подробности о погибшей в Крыму семейной паре из Белгородской области

Shot: погибшая при теракте в Крыму пара выехала на отдых с родственниками на двух авто

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Погибшая при теракте на Крымском мосту семейная пара из Белгородской области выехала на отдых с родственниками на двух автомобилях. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По информации издания, во второй машине находились сестра погибшей с супругом и дочерью. Родственники пары двигались впереди, до ЧП они успели пересечь мост.

С пострадавшей 14-летней дочерью погибших в больнице находится муж ее тети, утверждает Shot. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что погибшие являются уроженцами приграничного региона. По его данным, пострадавшая школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в управлении образования Новооскольского городского округа также заявили о гибели сотрудницы на Крымском мосту. В пресс-службе организации изданию «Подъем» рассказали, что женщина работала на разных должностях.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) пояснили, что два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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    Анна Щербакова
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