В ДНР предположили о нанесении удара по Крымскому мосту из зернового коридора

Советник Пушилина Гагин: удар по Крымскому мосту мог быть нанесен из зернового коридора

Киев мог нанести удары по Крымскому мосту, используя для этого морской коридор, предназначенный для перевозки зерна. С таким предположением советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин выступил в эфире Первого канала.

«Вероятнее всего, эти удары были нанесены из того самого зернового коридора, как это было уже неоднократно сделано противником», — заявил он, предположив, что после случившегося будет выстроена новая тактика обороны моста.