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14:11, 17 июля 2023Бывший СССР

В ДНР предположили о нанесении удара по Крымскому мосту из зернового коридора

Советник Пушилина Гагин: удар по Крымскому мосту мог быть нанесен из зернового коридора

Кадр: РИА Новости

Киев мог нанести удары по Крымскому мосту, используя для этого морской коридор, предназначенный для перевозки зерна. С таким предположением советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин выступил в эфире Первого канала.

«Вероятнее всего, эти удары были нанесены из того самого зернового коридора, как это было уже неоднократно сделано противником», — заявил он, предположив, что после случившегося будет выстроена новая тактика обороны моста.

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    Георгий Нестеров
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