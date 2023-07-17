Пушилин допустил причастность Запада к атаке на Крымский мост

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в атаке на Крымский мост мог быть замешан Запад

Киев не в состоянии организовать террористическую атаку на Крымский мост самостоятельно, поэтому Запад мог быть замешан в случившемся. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я склонен считать, что украинский режим при всех бахвальствах не в состоянии организовать сам, с учетом мер безопасности, которые принимаются со стороны специальных структур РФ, вот такого рода террористическую атаку», — сказал Пушилин.

По его словам, допущение о причастности западных стран подтверждают их риторика и действия в адрес России. «Поэтому Запад здесь и не в первый раз замешан», — заключил врио главы ДНР.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил, что атака беспилотников на Крымский мост могла быть реализована при поддержке американского самолета-разведчика. Он также предположил, что удар могли нанести полупогружными морскими аппаратами.

Об ударе по Крымскому мосту стало известно утром 17 июля, когда глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии возле 145-й опоры моста. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.