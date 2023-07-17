В России высказались о роли США в теракте на Крымском мосту

Депутат Спиридонов: теракт на Крымском мосту могли осуществить при поддержке США

Атака беспилотников по Крымскому мосту могла быть реализована при поддержке американского самолета-разведчика, считает зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий также высказался о типе беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который мог быть использован при совершении теракта.

Депутат напомнил, что, по имеющимся данным, удар по Крымскому мосту был нанесен морскими беспилотниками. По словам Спиридонова, есть три вида подобных БПЛА. Первый тип морских беспилотников, как пояснил депутат, двигается по поверхности воды, а второй является скрытным и при движении погружен в воду полностью.

«Третий тип [морских беспилотников] — это полупогружные аппараты. Их корпус практически полностью погружен в воду, а над водой поднимается только небольшая его часть, на которой устанавливается система управления и связи, через которую корректируется его движение и приходит команда на подрыв. Считаю, что, скорее всего, именно такие беспилотники и были применены в ночном теракте», — объяснил он.

Стоит сказать, что, возможно, при поддержке американского самолета-разведчика, который был замечен в Черном море, шло управление этими беспилотниками Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Парламентарий также высказался о том, какие средства могут быть использованы для противодействия такого рода атакам.

«Для борьбы с такими угрозами должна быть эшелонированная система обороны, включающая в себя средства обнаружения, в числе которых должны быть гидрофоны и активные противолодочным сонары, также нужны специальные противодиверсионные подводные сети, нужно, чтобы на дежурстве постоянно были сторожевые корабли», — заключил Спиридонов.

Утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии возле 145-й опоры Крымского моста. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

В 03:05 ночи была повреждена одна из секций переправы, погибли двое взрослых, травмы получила 14-летняя девочка. НАК квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным Минтранса, в результате атаки пострадало автомобильное полотно со стороны движения из Крыма. Опоры моста уцелели. На месте происшествия работают оперативные службы, проезда по Крымскому мосту сейчас нет.