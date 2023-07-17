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10:49, 17 июля 2023Ценности

Джиджи Хадид подняли на смех в сети из-за одной детали на фото в бикини

Модель Джиджи Хадид подняли на смех в сети из-за временной татуировки на бедре

Фото: @gigihadid

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид поделилась новыми фото в бикини и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя знаменитость позирует в пестром бикини на шезлонге. Она дополнила свой образ массивным колье и цепью с подвеской. Кроме того, видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники обратили внимание на одну деталь на бедре манекенщицы и подняли ее из-за этого на смех в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Надеюсь, что это ненастоящая татуировка», «Видно, что это временная татуировка. Но, пожалуйста, повзрослей», «Этот немного стершийся дракон совсем тебе не идет», «Ужасный рисунок», «У кого-то детство просится наружу», — высказывались они.

Ранее Джиджи Хадид снялась без макияжа и восхитила фанатов. Манекенщица поделилась серией снимков с Недели моды в Париже. Для одного фото знаменитость снялась в белом халате. На размещенном кадре видно, что она решила отказаться от косметики и завернула свои волосы в полотенце.

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    Мария Винар
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