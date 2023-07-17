В Киеве эвакуировали больницу из-за сообщения о минировании

Кличко: из-за сообщения о минировании киевской больницы пришлось эвакуировать 450 человек

В Киеве из-за сообщения о минировании больницы пришлось эвакуировать 450 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Всего из киевской больницы пришлось эвакуировать 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Правоохранители провели проверку сообщения, на месте работали полиция и кинологи.

В итоге выяснилось, что сообщение было ложным, взрывчатку не обнаружили.

Ранее в Сахалинской области суд приговорил ранее судимого 50-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании административного здания. 7 февраля мужчина позвонил в экстренные службы из туалета железнодорожного вокзала и сообщил о минировании здания контрольно-надзорного органа.