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17:20, 17 июля 2023Бывший СССР

В Киеве эвакуировали больницу из-за сообщения о минировании

Кличко: из-за сообщения о минировании киевской больницы пришлось эвакуировать 450 человек

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве из-за сообщения о минировании больницы пришлось эвакуировать 450 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Всего из киевской больницы пришлось эвакуировать 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Правоохранители провели проверку сообщения, на месте работали полиция и кинологи.

В итоге выяснилось, что сообщение было ложным, взрывчатку не обнаружили.

Ранее в Сахалинской области суд приговорил ранее судимого 50-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании административного здания. 7 февраля мужчина позвонил в экстренные службы из туалета железнодорожного вокзала и сообщил о минировании здания контрольно-надзорного органа.

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    Александр Слабиев
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