Минздрав Кубани рассказал об эвакуации пострадавшей при ЧП на Крымском мосту
Пострадавшую на Крымском мосту девочку эвакуируют санавиацией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края. Сообщение опубликовано в Telegram-канале регионального ведомства.
По сообщению врачей, у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
«Состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию», — сообщили в ведомстве.
При этом РИА Новости сообщает, что пострадавшую уже доставили в Темрюкскую центральную больницу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.