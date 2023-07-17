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08:22, 17 июля 2023Россия

Минздрав Кубани рассказал об эвакуации пострадавшей при ЧП на Крымском мосту

Минздрав Кубани сообщил, что пострадавшую на Крымском мосту эвакуируют санавиацией
Начало событий в новости Крымский мост закрыт из-за чрезвычайного происшествия. Что известно о ночном инциденте

Фото: Alexander Legky / Russian Look / Global Look Press

Пострадавшую на Крымском мосту девочку эвакуируют санавиацией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края. Сообщение опубликовано в Telegram-канале регионального ведомства.

По сообщению врачей, у пострадавшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«Состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию», — сообщили в ведомстве.

При этом РИА Новости сообщает, что пострадавшую уже доставили в Темрюкскую центральную больницу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.

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    Марк Леонов
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