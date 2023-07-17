Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар
Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в детскую больницу в Краснодар. Об этом сообщила в Telegram-канале заместитель кубанского губернатора Анна Минькова.
Она пояснила, что школьницу уже осмотрели специалисты, у нее взяли анализы и сделали томографию.
«Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи», — написала Минькова.
Заместитель губернатора Краснодарского края подчеркнула, что врачи продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
До этого издание SHOT писало, что пострадавшая 14-летняя школьница из Белгородской области потеряла память.
Власти приграничного российского региона пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.
Ранее 17 июля в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что Крымский мост атаковали два надводных украинских беспилотника.
Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.