Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в детскую больницу в Краснодар. Об этом сообщила в Telegram-канале заместитель кубанского губернатора Анна Минькова.

Она пояснила, что школьницу уже осмотрели специалисты, у нее взяли анализы и сделали томографию.

«Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи», — написала Минькова.

Заместитель губернатора Краснодарского края подчеркнула, что врачи продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

До этого издание SHOT писало, что пострадавшая 14-летняя школьница из Белгородской области потеряла память.

Власти приграничного российского региона пообещали оказать материальную помощь девочке и связались с ее родственниками.

Ранее 17 июля в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что Крымский мост атаковали два надводных украинских беспилотника.

Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело.