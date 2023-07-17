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15:37, 17 июля 2023Экономика

В Минпромторге решили стимулировать спрос на электромобили «Москвич»

Минпромторг: электромобили «Москвич» внесут в программы льготного кредитования и лизинга

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минпромторге решили стимулировать спрос на электромобили «Москвич». Благодаря участию в специальном инвестиционном контракте (СПИК) ПАО «Камаз», машины бренда внесут в программы льготного автокредитования и лизинга, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Согласно госпрограмме поддержки спроса, государство предоставит покупателям скидку до 25 процентов, но не более 645 тысяч рублей по первоначальному взносу по кредиту на электромобиль «Москвич 3е». В рамках программы льготного лизинга будущим владельцам электромобилей будут доступны к покупке со скидкой от 10 до 25 процентов.

Участие «Москвич» в инвестконтракте позволит компании реализовать планы поэтапной локализации основных компонентов и систем и сохранить благоприятные условия работы завода, пояснили в ведомстве.

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Электрический «Москвич 3е» является перелицованным китайским автомобилем Sehol E40X. Автомобиль представлен в 55 дилерских центрах в 25 городах по цене более 3,5 миллиона рублей. Стоимость электрокара ранее назвал «высоковатой» зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По информации «Автостата», с января по май в России приобрели 587 новых российских электромобилей, при этом «Москвич 3е» купили лишь 35 штук. Однако позже представители завода заявили, что продать удалось не 35, а 77 машин.

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    Вячеслав Агапов
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