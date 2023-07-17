Собянин раскрыл планы реабилитации «Лосиного острова»

Сергей Собянин рассказал об истории и планах реабилитации «Лосиного острова»

Власти Москвы согласуют план реабилитации национального парка «Лосиный остров» с экспертами и жителями ближайших районов. Подробности раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Мы вместе с экспертами, специалистами в этой области, посмотрим, как его можно реабилитировать. Как минимум надо его от мусора освободить, привести в порядок, особенно те территории, которые прилегают к домам жилым, сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан и так далее», — рассказал глава города, подчеркнув, что строительство на территории нацпарка не планируется.

Собянин отметил, что до 2000-х годов территория парка была в ведении городских властей, а затем перешла в ведение Российской Федерации. Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть «Лосиного острова» в управление московских властей. К благоустройству территории планируют приступить через год.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке столицы. В нем учтут сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.