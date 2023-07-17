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22:30, 17 июля 2023Бывший СССР

Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, сообщила пресс-служба главы государства.

Как уточнили в офисе Лукашенко, документ создает правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения. Кроме того, он регулирует дополнительные условия для помощи территориальным органам внутренних дел при защите ими имущества всех форм собственности.

Закон определяет понятие народного ополчения. «Лукашенко подписал закон "О народном ополчении"», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией, предполагающее создание учебно-боевых центров для совместной подготовки военных вооруженных сил.

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    Марина Совина
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