В ВСУ признали тяжелую ситуацию на купянском направлении

Замминистра обороны Украины Маляр: у ВСУ тяжелая ситуация на купянском направлении

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация на купянском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она заявила, что армия России наступает на этом направлении уже несколько дней. По ее словам, российские войска ведут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Масютовка и Новоселовка для вытеснения украинской армии за реку Оскол.

Маляр предположила, что российские войска ищут слабые места в обороне ВСУ и вынуждают перекидывать резервы с других направлений. «Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие группировки «Восток» уничтожили пехотные группы ВСУ, которые пытались атаковать на запорожском направлении. Это произошло в районах южнее населенных пунктов Малые Щербаки и Степовое.