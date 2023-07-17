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10:16, 17 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ признали тяжелую ситуацию на купянском направлении

Замминистра обороны Украины Маляр: у ВСУ тяжелая ситуация на купянском направлении
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Libkos / AP

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация на купянском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она заявила, что армия России наступает на этом направлении уже несколько дней. По ее словам, российские войска ведут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Масютовка и Новоселовка для вытеснения украинской армии за реку Оскол.

Маляр предположила, что российские войска ищут слабые места в обороне ВСУ и вынуждают перекидывать резервы с других направлений. «Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие группировки «Восток» уничтожили пехотные группы ВСУ, которые пытались атаковать на запорожском направлении. Это произошло в районах южнее населенных пунктов Малые Щербаки и Степовое.

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    Александр Слабиев
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