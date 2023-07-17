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02:09, 17 июля 2023Мир

В Китае назвали три ошибки НАТО на Украине

CGTN: отказ НАТО смягчить опасения РФ в сфере безопасности стал критической ошибкой блока
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Отказ НАТО смягчить опасения России в сфере безопасности стал критической ошибкой альянса, заявил обозреватель китайского портала CGTN Бобби Надери.

По его словам, еще одной критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь украинской стороне, которая была оказана после протестов на Майдане в 2014 году. Он добавил, что ключевым просчетом стала неспособность НАТО «предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя победы».

Надери считает, что стратегические промахи Североатлантического альянса и некомпетентная оценка их результатов стали причиной затянутости конфликта на Украине. По его словам, выдающимся провалом стала неспособность НАТО прислушаться к озабоченностям Москвы и поддержать усилия КНР по мирному урегулированию.

Ранее экс-разведчик США Риттер Скотт заявил, что вопреки ожиданиям Запада Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта. Он также отметил, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением правительства президента Владимира Зеленского и его гибелью.

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    Марина Совина
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