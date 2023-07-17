Джокович расплакался после поражения в финале Уимблдона

Джокович обратился к семье после проигрыша Алькарасу в финале Уимблдона-2023 и расплакался

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение в финале Уимблдона-2023. Видео доступно на сайте турнира.

Джокович поздравил с победой испанца Карлоса Алькараса и назвал его лучшим игроком. «Это было здорово. Я думал, у меня с тобой будут проблемы на грунте и харде, но не на траве. Но с этого года это уже не так», — поделился он.

После этого серб обратился к семье, находящейся на трибунах. «Приятно, что мой сын все еще тут и улыбается. Я люблю тебя. Спасибо, что поддерживаешь меня», — сказал Джокович и расплакался.

16 июля Джокович, побеждавший на последних четырех Уимблдонах, в пяти сетах проиграл 20-летнему Алькарасу. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу испанца. Для Алькараса это первая победа на британском турнире.